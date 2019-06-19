19.06.2019 15:30
Haberler» Güncel» Haber

Artvin'de çekirge istilası

Artvin'in Ardanuç'un ilçesi Amaçlı ve Omargil köyleri çekirge istilasına uğradı.

Artvin'in Ardanuç'un ilçesi Amaçlı ve Omargil köyleri çekirge istilasına uğradı. İlçe Merkezine bağlı Anaçlı, Omargil köyünde çekirge sürülerinin istilasına uğrayan tarlalarda ürünler zarar gördü. Ekili arazilerinin zarara uğradığını gören vatandaşlar, çareyi çekirge nöbet tutmakta buldu. Çekirge ıstılası nedeniyle ekili alanı zarar gördüğünü ifade eden köy sakinleri, "Çekirge sürüleri ürünlere zarar veriyor. Bu çekirgeler bir ay içerisinde çıktı. Mısır, domates, patates, fasulyelere zarar veriyor. Tarım yetkilileri ilaçlama yaptı ancak fazla etkili olmadı. Buna önlem alacak bizim durumumuz yok" dediler. Yürümekte dahi zorlandıkları ifade eden vatandaşlar, çekirgelerden kurtulmak için arazilerini ilaçlama ve zararların giderilmesini istediklerini söylediler.
(İHA)Artvin'de çekirge istilası
Kaynak: İHA
Ardanuç, Artvin, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:34 BOLU SAĞNAK SONRASI DERE TAŞTI, KÖY SULAR ALTINDA KALDI
16:33 Yaralı şahin yavrusuna sahip çıktılar
16:32 Davraz, yeni sezona yeni tesislerle hazırlanıyor
16:31 İMAMOĞLU ÜSKÜDAR'DA KONUŞTU
16:31 Sakarya ile Oş kardeş şehir oldu
16:31 Panorama 1326 Bursa'ya Müze Özendirme Ödülü verildi
16:31 Kayıp gencin son anları yolcunun cep telefonu kamerasına takıldı