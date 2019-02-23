Artvin'de Cinayet

<a class='keyword' href='/artvin/' title='Artvin'>Artvin</a>'in <a class='keyword' href='/arhavi/' title='Arhavi'>Arhavi</a> ilçesinde pazar yerinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.<br><br>İddiaya göre, Nurten İ. (41), pazar yerinde henüz belirlenemeyen nedenle <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/engin-sahin/' title='Engin Şahin'>Engin Şahin</a>'e tabancayla ateş etti.<br><br>Olay yerine gelen emniyet ve 112 <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/acil-servis/' title='Acil Servis'>Acil Servis</a> ekipleri, Şahin'in, vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybettiğini belirledi.<br><br>Şahin'in cenazesi, Arhavi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/devlet-hastanesi/' title='Devlet Hastanesi'>Devlet Hastanesi</a> morguna kaldırıldı.</br><br><br>Katil zanlısı Nurten İ, İlçe <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/emniyet-mudurlugu/' title='Emniyet Müdürlüğü'>Emniyet Müdürlüğü</a> ekiplerince yakalandı.