23 Şubat 2019, 18:49
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Artvin'de Cinayet

Artvin

Artvin'in Arhavi ilçesinde pazar yerinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde pazar yerinde silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Nurten İ. (41), pazar yerinde henüz belirlenemeyen nedenle Engin Şahin'e tabancayla ateş etti.

Olay yerine gelen emniyet ve 112 Acil Servis ekipleri, Şahin'in, vücuduna isabet eden mermilerle hayatını kaybettiğini belirledi.

Şahin'in cenazesi, Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Katil zanlısı Nurten İ, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Engin Şahin, Arhavi, Artvin, Güncel
Kaynak: AA