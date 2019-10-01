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Artvin'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

Artvin'in Arhavi ilçesinde, balık tutmak için denize açıldıktan sonra haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.

01.10.2019 14:52Artvin'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
Artvin'in Arhavi ilçesinde, balık tutmak için denize açıldıktan sonra haber alınamayan kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, 27 Ağustos Cuma günü balık tutmak için denize açılan İrfan Güney'in (68) geri dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde de devam etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, boş teknesine ilk gün ulaştıkları Güney'in cesedini, ilçe sahilinden 2 kilometre açıkta buldu.
Güney'in cesedi, kıyıya çıkarıldıktan sonra Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arhavi, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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