Artvin'de Doğaya 40 Atmaca Salındı

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:26



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:26

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaklaşık 40 atmaca doğaya bırakıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Kemalpaşa Kaymakamlığı, Kemalpaşa Belediye Başkanlığı, Kemalpaşa Atmaca ve Atmacacılar Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği ev sahipliğinde Hopa, Arhavi, Fındıklı, Ardeşen, Pazar, Çayeli ile Rize Atmacacılık Derneklerinin katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen geleneksel atmaca halkalama ve salımı şenliği, Köprülü köyünde gerçekleştirildi.Artvin Valisi Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, atmacacılık kültürünün yaşatılması gerektiğini belirterek, "Tabiatı seven birisi olarak şenlikte bulunmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Geçmişten günümüze aktarılan kültürel değerlerimizin yaşatılmasına katkı yapanları tebrik ediyorum. Ben de Artvin Valisi olarak bu tür şenliklere katılmanın yanında her türlü maddi ve manevi desteği vermeye özen göstereceğim." dedi.Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta ise Artvin'in Türkiye'deki üç önemli göç noktasından biri üzerinde bulunduğunu söyledi.Artvin ve Rize'de atmacacılık kültürünün bir yaşam biçimi olduğuna işaret eden Usta, şunları kaydetti:"Bakanlık olarak üzerimize düşen görevleri yaparak Rize'de yaklaşık bin, Artvin'de ise 600 kişiye eğitimler sonunda atmacacılık sertifikası verdik. Avcılığa değişik bir boyut, değişik bir farkındalık getirmek için bugün bu şenliği yapıyoruz. Yani atmacayı sadece yakalıyoruz ve geldiği doğaya geri salıyoruz. Üniversitelerle işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz atmaca konusunun teknik ayağındayız. 19 Mayıs Üniversitesindeki değerli öğretim üyelerimiz şenliğimize katılıp halkalama çalışması yapıyor. Halkaladığımız atmacaların doğaya salımını gerçekleştireceğiz. İlkbaharda geri gelmelerini bekleyeceğiz."Konuşmaların ardından yaklaşık 40 atmaca doğaya salındı.Etkinliğe, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürü Yunus Aydemir, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Artvin Avcılar ve Atıcılar Dernek Başkanı Necmi Asuman, Kemalpaşa Atmaca ve Atmaca Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Saim Çakıcı, bazı dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.