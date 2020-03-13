Artvin'de eğitim toplantısı düzenlendi
Artvin'in Borçka ilçesinde "eğitimde başarıyı artırma" temalı toplantı organize edildi.
13.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:38
Artvin 'in Borçka ilçesinde "eğitimde başarıyı artırma" temalı toplantı organize edildi.
Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Borçka Kaymakamlığı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde eğitimde başarıyı artırmak amacıyla hayata geçirilen Bilimsel İlkeli Gelişimsel Eğitim (BİLGE) Projesi kapsamında yürütülen sosyal, kültürel faaliyetler, akademik başarının artırılmasına yönelik çalışmalar, değerler eğitimi ile LGS ve YKS'ye yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Doruk, burada yaptığı konuşmada, BİLGE Projesi kapsamında bu toplantıları Artvin'in tüm ilçelerinde gerçekleştireceklerini söyledi.
Toplantıların, bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla organize edildiğini belirten Doruk, "Eksiklikleri gidermek başarı için çok önemlidir. Hepimiz, kurumumuzun başarısını artırmak için stratejiler belirleyip ilimizin başarısını yükseltmek için çaba göstereceğiz." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise her çocuğu bulunduğu noktadan ulaşabileceği en iyi seviyeye taşımanın temel amaçları olduğunu aktardı.
Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Borçka Kaymakamlığı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde eğitimde başarıyı artırmak amacıyla hayata geçirilen Bilimsel İlkeli Gelişimsel Eğitim (BİLGE) Projesi kapsamında yürütülen sosyal, kültürel faaliyetler, akademik başarının artırılmasına yönelik çalışmalar, değerler eğitimi ile LGS ve YKS'ye yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Doruk, burada yaptığı konuşmada, BİLGE Projesi kapsamında bu toplantıları Artvin'in tüm ilçelerinde gerçekleştireceklerini söyledi.
Toplantıların, bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla organize edildiğini belirten Doruk, "Eksiklikleri gidermek başarı için çok önemlidir. Hepimiz, kurumumuzun başarısını artırmak için stratejiler belirleyip ilimizin başarısını yükseltmek için çaba göstereceğiz." dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ise her çocuğu bulunduğu noktadan ulaşabileceği en iyi seviyeye taşımanın temel amaçları olduğunu aktardı.
Kaynak: AA
Manşet
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