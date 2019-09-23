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Artvin'de enerji nakil hattında iş kazası: 2 ölü

Artvin'in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çekerken kablo makarasının kopması sonucu uçuruma yuvarlanan iki işçi yaşamını yitirdi.

23.09.2019 10:40Artvin'de enerji nakil hattında iş kazası: 2 ölü
Artvin'in Arhavi ilçesinde enerji nakil hattı çekerken kablo makarasının kopması sonucu uçuruma yuvarlanan iki işçi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Arılı köyünde dün akşam saatlerinde hidroelektrik santrali enerji nakil hattı çekim işinde çalışan Recep Kılıç (39) ve Orhan İnal (40) kablo makarasının kopması sonucu yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Durumun ilçe jandarma komutanlığına bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Kılıç ve İnal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirendi. Cesetler AFAD ve AKUT ekiplerince uçurumdan çıkarılarak Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arhavi, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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