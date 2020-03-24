Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Artvin'de enerji nakil kablosu hırsızlığı - Haberler

Artvin'de enerji nakil kablosu hırsızlığı

Artvin'in Borçka ilçesinde, enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

24.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:14
Artvin'de enerji nakil kablosu hırsızlığı
Artvin 'in Borçka ilçesinde, enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Borçka ilçesine bağlı Çaylı köyünde enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yapıldığını belirledi.
Söz konusu olayla ilgili ekipler, iki kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, demir makas, pense, tornavida, çekiç, elektrik ara kablosu, bakır kablo ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Borçka, Artvin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Haberler
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan’dan çok önemli açıklama Haberler
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama

Son Dakika Güncel Haberleri

14:58: AVCILAR'DA PTT ÖNÜNDE MESAFE İHLALİ SIRA TARTIŞMASI - Haber 14:58: Vefa Sosyal Destek Grubuna gelen talepleri karşılamak için maske üretiliyor - Haber 14:57: Fransa'da meslektaşları ölen doktorlar isyanda - Haber 14:57: Oktay Yılmaz'dan koronavirüs nöbeti - Haber 14:56: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi cadde ve kaldırımları tazyikli su ile yıkıyor - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber
Loading