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Artvin'de fırtına asırlık köyü yerle bir etti

Artvin'in Yusufeli İlçesi Demirdöven köyünde etkili olan fırtına, asırlık köyü yerle bir etti.

26.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:21 Artvin'de fırtına asırlık köyü yerle bir etti
'in İlçesi Demirdöven köyünde etkili olan fırtına, asırlık köyü yerle bir etti. Çatıların uçtuğu, duvarların yıkıldığı köyde büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen fırtına Artvin'in Yusufeli ilçesi Demirdeven köyü, Karbastı mahallesinde etkili oldu. Fırtınanın etkisiyle 30 hanelik Karbastı mahallesinde buluna 25 ev 30 samanlıkta hasar meydana geldi.

Köy muhtarı Hasız Arslan Peker'den alınan bilgiler doğrultusunda can kaybı bulunmazken 25 ev ve 30 samanlıkta maddi hasar meydana geldi. Peker, "Köyümüz Karbastı mahallesinde etkili olan fırtınada çatılar, uçtu, duvarlar yıkıldı. Mahallede yüzde 70 tahribat oluştu. Vatandaşlar mağdur. Büyük bir afet yaşandı köy halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" diye konuştu.

Meydana gelen afetin ardından Yusufeli Kaymakamlığı ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. - ARTVİN

Yusufeli, Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

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