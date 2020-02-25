Haberler » 3. Sayfa » Artvin'de freni patlayan araç kaza yaptı - Haberler

Artvin'de freni patlayan araç kaza yaptı

Artvin'de seyir halindeki otomobilin freni patlaması üzerine demir bariyerleri kırarak yaklaşık 1 metrelik yükseklikten alt yola düşerek durabildi.

25.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:43Artvin'de freni patlayan araç kaza yaptı
'de seyir halindeki otomobilin freni patlaması üzerine demir bariyerleri kırarak yaklaşık 1 metrelik yükseklikten alt yola düşerek durabildi.

Artvin'de aracıyla işe gitmek isteyen M.B, İsmet Acar Bulvarından, Dr. Kadir Topbaş Bulvarına inerken aracının freni patlaması üzerine direksiyonu Türk Ocağı Sokağı yönüne kırarak aracı durdurmaya çalıştı. Freni patlayan araç Türk Ocak'ı Sokak yönüne dönmeyince demir bariyeri kırarak yaklaşık 1 metrelik yükseklikten alt yola düştü. Ölen ya da yaralanmanın olmadığı kazada otomobil çekici ile kaldırıldı.

Çarpma sesi üzerine pencerelere çıkan mahalle sakinleri ve olay yerine gelen vatandaşlar karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. - ARTVİN

Artvin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
25.02.2020 14:16:07