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Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 33 kadın sınır dışı edildi

Artvin'in Hopa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonlarında yakalanan 33 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edildi.

05.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:50Artvin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 33 kadın sınır dışı edildi
Artvin'in Hopa ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonlarında yakalanan 33 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edildi.

Artvin'in Hopa ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince eğlence merkezlerine düzenlenen fuhuş operasyonlarında yakalanan 33 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından eğlence merkezlerine operason düzenlendi. Operasyonda ilçede fuhuş yaptıkları tespit edilen 5 Özbekistan, 20 Gürcistan, 4 Kırgızistan, 3 Rusya ve 1 Ukrayna uyruklu olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Fuhuş yapan kadınların yapılan adli muayenesinde 12 tanesinde cinsel yolla bulaşıcı hastalık olduğu tespit edildi. Yakalanan Emniyete götürülen kadınlar, işlemlerinin ardından sınırdışı edildi. - ARTVİN

Artvin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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