Haberler» Güncel» Haber

Artvin'de futbol antrenörleri belgelerini aldı

Artvin ASKF ve Rize TÜFAD işbirliğinde, 15-25 Nisan'da düzenlenen TFF Grassroots C antrenör kursunda başarılı olan antrenörlere düzenlenen törenle belgeleri verildi.

28.08.2019 10:04 Artvin'de futbol antrenörleri belgelerini aldı
Artvin ASKF ve Rize TÜFAD işbirliğinde, 15-25 Nisan'da düzenlenen TFF Grassroots C antrenör kursunda başarılı olan antrenörlere düzenlenen törenle belgeleri verildi.
Artvin Valiliğindeki törene, Vali Yılmaz Doruk, Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Sadettin Dağ, TFF Artvin İl Temsilcisi Berkan Keskin ve belge almaya hak kazanan futbol antrenörleri katıldı.
Vali Doruk, antrenörlük kursuna katılan ve başarılı olan antrenörleri tebrik etti.
Sadettin Dağ ise antrenörlük kursunun açılmasında verdiği katkılarından dolayı Vali Doruk'a teşekkür etti.

Vali Doruk, antrenörlük lisans belgesini takdim ettiği Emin Mert, Remzi Altuntaş, Mert Başköylü, Yusuf İnce, Kurtuluş Acar, Şehzade Taşçı, Mehmet Özaydın, Cengiz Topal ve Murat Ülker'e spor yaşantılarında başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Artvin, Rize, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:29   143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah
10:28   Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar açıklandı
10:28   Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde "Kıran-2 Ortak Operasyonu"
10:28   ABD'li ilaç şirketi Purdue davalarda uzlaşmaya gidebilir
10:26   Japonya'da şiddetli yağışlar sele neden oldu: 3 ölü
10:26   İYTE'den ağaçlandırma kampanyasına destek
10:25   Borsa güne yükselişle başladı