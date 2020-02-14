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Artvin'de gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü

Artvin'de etkili olan kar yağışı gece boyu devam etti.

14.02.2020 02:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 02:38Artvin'de gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü
'de etkili olan kar yağışı gece boyu devam etti. Kar yağışının gece başlaması nedeniyle bomboş caddeler beyaza büründü. Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Artvin'de bir haftadır devam eden kar yağışı bu gecede etkisini arttırdı. Bomboş caddeler üzerine yağan lapa lapa kar, kartpostallık görüntüleri ortaya çıkarttı. Kar yağışının gece başlaması nedeniyle trafikte araç bulunmazken, yol ve caddeler beyaz örtüyle doldu. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulan kette, kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. - ARTVİN

Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

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