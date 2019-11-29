Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sebzeciler köyünde yaşanan heyelanda kopan dev kayalar baraj göletine düşerken, o anlar köy muhtarı tarafından görüntülendi.

BÜYÜK FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Sebzeciler köyünde yamaçtan kopan dev kayalar Yusufeli Barajı göletine düştü. Baraj inşaatı kapsamında yapılan viyadükte çalışan işçilerin heyelan yanında çalışmıyor olması büyük bir facianın önüne geçti. Heyelan anı köy muhtarı Yaşar Çoruh tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

KÖY HALKI BÜYÜK KORKU YAŞADI

Muhtar Çoruh, herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığını ifade ederek, köyde büyük korku yaşadıklarını söyledi.