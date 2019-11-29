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Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı

Artvin'deki Sebzeciler köyünde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kayalar Yusufeli Barajı göletine düştü. Can ve mal kaybının olmadığı heyelan sonrası köy halkı büyük panik yaşarken, o anlar köy muhtarı tarafından görüntülendi.

29.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:01

'in ilçesi Sebzeciler köyünde yaşanan heyelanda kopan dev kayalar baraj göletine düşerken, o anlar köy muhtarı tarafından görüntülendi.

BÜYÜK FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Sebzeciler köyünde yamaçtan kopan dev kayalar Yusufeli Barajı göletine düştü. Baraj inşaatı kapsamında yapılan viyadükte çalışan işçilerin heyelan yanında çalışmıyor olması büyük bir facianın önüne geçti. Heyelan anı köy muhtarı Yaşar Çoruh tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

KÖY HALKI BÜYÜK KORKU YAŞADI

Muhtar Çoruh, herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığını ifade ederek, köyde büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı

Yusufeli, Artvin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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