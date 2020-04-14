Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Artvin'de horona Korona ayarı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde köyün ortasında tulum çalmaya başlayınca etrafındaki vatandaşlar tulum sesine dayanmayıp horona durdu.

14.04.2020 11:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:47
Artvin'de horona Korona ayarı
Artvin 'in Yusufeli ilçesinde köyün ortasında tulum çalmaya başlayınca etrafındaki vatandaşlar tulum sesine dayanmayıp horona durdu. Korona virüs dolayısıyla temastan kaçınan ve sosyal mesafeyi korumayı da ihmal etmeyen köylüler ellerine aldıkları çubukları tutarak horon oynadılar.

Yusufeli ilçesi Sarıgöl köyünde bir grup arkadaş, tulum sesini duyunca dayanamadı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle temastan çekinen arkadaşlar, sosyal mesafeyi korumayı ihmal etmeden horon tepti. Ellerine aldıkları 1,5 metre uzunluğundaki çubuklarla tutarak horon oynayan vatandaşlar, kendileri besteledikleri korona türküsünü söyleyerek doyasıya eğlendiler.

Videoyu sosyal medyada paylaşan Ali Gündüz, yaptığı açıklamada içinde bulunan Korona virüs sürecine dikkat çekerek insanların geçtiğimiz hafta cuma akşamı yurt genelinde marketler ve fırınlar önünde sıraya girip kavga etmelerine ve bilinçsizce sokaklarda dolaşarak temas halinde olmalarına tepki amaçlı bu şekilde horon oynadıklarını söyledi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yusufeli, Sarıgöl, Artvin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis’e sunuldu Haberler
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60’ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Haberler ›› Güncel ››Artvin'de horona Korona ayarı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:14: (Özel) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiracılarına korona zulmü - Haber 12:14: Boş kalan Mescid-i Aksa'daki kedileri görevliler besledi - Haber 12:14: Bayraklı Belediyesinden vatandaşlara destek - Haber 12:14: Yahya Kaptan pazarı pazartesi günü açılacak - Haber 12:14: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: "Fabrikalar kapanmayacak" - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber