14.06.2019 13:12
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Artvin'de Jandarma Teşkilatı'nın 180. Yıldönümü Etkinlikleri

Artvin

Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 180. yılı nedeniyle Artvin'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşunun 180. yılı nedeniyle Artvin'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Valilik önünde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Hasan Hüsnü Türker, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve teşkilat mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz Atatürk anıta çelenk sundu.

Törende konuşan Jandarma Astsubay Ünal Çakır, "Şanlı mazisiyle fedakar ve kahramanca görev yapan Türk jandarmamızın 180. Kuruluş yıl dönümü etkinliğini kutlamak için burada bulunuyoruz. Ülkemizin güvenliği, asayişin sağlanması ve halkımızın huzuru için milletimizle iç içe çalışmalarını sürdüren teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz" dedi.

Buradaki törenin ardından İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ve beraberindekiler Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Vali Doruk, jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı. - ARTVİN
Kaynak: İHA
Artvin, Jandarma, Güncel

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