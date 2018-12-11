Artvin'de Jandarmadan Kış Lastiği Uygulaması

11 Aralık 2018 Salı 12:24



11 Aralık 2018 Salı 12:24

Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.Jandarma trafik timleri, il genelinde ticari amaçlı taşımacılık yapan araçların kış lastiği kullanıp kullanmadıklarını, ayrıca tüm araçların lastik diş derinliklerini kontrol ediyor.Ekipler sürücülere, kış lastiğinin özellikleri sebebiyle kış şartlarında kara yolunda güvenli seyahat etme olanağını arttırdığı, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde lastik diş derinliğinin 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü taşıtlarda 1,6 milimetreden az olamayacağı konusunda bilgilendiriyor.Ekipler, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, kış lastiği kullanmayan sürücülere idari para cezası uygulanacağını bildirdi.