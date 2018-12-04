Artvin'de Jandarmadan Sürücülere Kış Uyarıları

04 Aralık 2018 Salı 15:59



04 Aralık 2018 Salı 15:59

Artvin İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, sorumluluk bölgesindeki yollarda meydana gelebilecek kardan kapanma, buzlanma, heyelan ve çığ benzeri risklere karşı sürücüleri bilgilendirdi.Jandarma trafik ekipleri yaptıkları rutin uygulama sırasında, kış mevsiminde yaşanabilecek buzlanma, çığ, heyelan ve benzeri risk ortamları hakkında sürücüleri sözlü ve dağıttıkları broşürlerle bilgilendirdi. Dağıttıkları broşürlerde, kış lastiği konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan ekipler, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamaları için neler yapılması gerektiğini sıraladı.Riskli bölgeler tek tek belirlendiEkipler, uygulama yaptıkları yolda seyir halindeki araçları durdurarak Artvin İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki risk bölgesini içeren renkli bilgilendirme broşürleri de dağıttı. Broşürlerde, karla kapanan, heyelan, buzlanma ve çığ tehlikesi olan yollar tek tek işaretlenerek sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği anlatıldı.Sürücülerin ve yolcuların güvenliği için çalışmaların devam edeceğini bildiren yetkililer, vatandaşların da bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti. - ARTVİN