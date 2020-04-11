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Artvin'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı

-Artvin'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı Artvin'in Şavşat ilçesinde köylere devriye atan jandarma ekipleri yol kenarında bekleyen küçük kızla sohbeti tebessüm ettirdi.

11.04.2020 03:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:45
Artvin'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı
- Artvin 'de jandarmaya selam veren minik kız yürekleri ısıttı
ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde köylere devriye atan jandarma ekipleri yol kenarında bekleyen küçük kızla sohbeti tebessüm ettirdi. Jandarma aracını gören küçük kız elinde çubukla asker selamı verdi.
Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı nedeniyle jandarma ekipleri küçük kızın evine gitmesini söyledi. Komutanla kız arasında geçen diyalog ise tebessüm ettirdi. Görüntüleri jandarma genel komutanlığı "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat'ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz" notuyla paylaştı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Şavşat, Artvin, Genel
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