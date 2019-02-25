Artvin'de Kablo Hırsızlığı

Artvin
'in Şavşat
ilçesinde Türk Telekom
'a ait bakır kablo çalan 2 kişi tutuklandı.
Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, jandarma ekipleri, Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy
mevkinde Türk Telekom AŞ'ye ait şebeke kablolarının bulunduğu bölgede şüpheli kişilerin dolaştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Türk Telekom'a ait yaklaşık 200 metre uzunluğundaki bakır kabloyu keserek alan G.Ü (48) ve K.B (40), Şavşat İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.
Olay yerinde 08 HA 158 plakalı otomobilin içerisinde kesilmiş vaziyette yaklaşık 200 metre uzunluğunda kablo, 1 adet kesme makası, 1 adet testere ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: AA