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Artvin'de kaçak avlanmaya geçit yok

Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Artvin'in Borçka ilçesi baraj gölünde gerçekleştirdiği denetimler sırasında, suya serili 40 metre uzunluğunda misina ağ tespit etti.

06.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:10Artvin'de kaçak avlanmaya geçit yok
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Artvin'in ilçesi baraj gölünde gerçekleştirdiği denetimler sırasında, suya serili 40 metre uzunluğunda misina ağ tespit etti. Sahibi belirlenemeyen ağı sudan çıkartan ekipler imha işlemi gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada," İl Müdürlüğümüz Su Ürünleri Kontrol ve Denetim personellerince su ürünleri avlak sahalarında denetimler yıllık plan dahilinde devam etmektedir. İlimiz genelinde 1 Ekim-1 Mart arasında alabalık türleri, 1 Nisan- 1 Temmuz tarihleri arasında sazangil türleri avcılığı yasaktır. Denetimlerde zaman, tür, boy ve av aracı yönünden denetimler yapılmaktadır. Borçka Baraj Gölünde yapılan denetimlerde suya serili vaziyette yaklaşık 40 metre uzunluğunda misina ağ tespit edilmiştir. Sahibi belirlenemeyen ağ personelimizce sudan alınarak imha edilmiştir. Denetimler tüm avlak sahalarında devam etmekte olup sürdürülebilir avcılık için vatandaşlarımızın kaçak su ürünleri avcılıklarını İl Müdürlüğümüzün ihbar etmelerini rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ARTVİN

Borçka, Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

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