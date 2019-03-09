Artvin'de Kaçak Mazot Operasyonu

Kaynak: AA

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 973 litre kaçak mazot ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine K.D. (51) ve T.D'nin (45) araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı.Aramada evin depo olarak kullanılan bölümünde mazot depolamak için kullanılan boş tanker, hortum, motor ve düzenekleri ile 973 litre kaçak mazot ele geçirildi.Operasyonda şüphelilere ait olduğu ve mazot kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 3 araca el konuldu.Zanlılar gözaltına alındı.