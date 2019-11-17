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Artvin'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

17.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 17.11.2019 13:52Artvin'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Narlık köyünde, Tarhan Topal'ın kullandığı 08 AAG 460 plakalı kamyon ile Musa Koruk idaresindeki 53 AAP 559 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile her iki araçta bulunan Şahin Topal, Yiğit ve Muhammet Koruk yaralandı.
Araçlarda sıkışan yaralılar, olay yerine gelen AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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