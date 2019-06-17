17.06.2019 16:49
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Artvin'de kamyonet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Artvin

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat- Ardanuç kara yolunun 11. kilometresi Varyant Yolu mevkisinde, İsmet Aydın'ın kullandığı 08 AC 398 plakalı kapalı kasa kamyonet bariyerlere çarptı.
Kazada, araçta bulunan Mehmet Türk (48) kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Sürücü Aydın (56) ile Celal (67), Munure (47), Yasemin (34), Hilal (11) ve Alperen Çelik (1) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
Artvin, Güncel

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