Haberler» Güncel» Haber

Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

23.08.2019 10:40 Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Çakaloğlu'nun kullandığı 08 AAB 374 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Hatila Milli Parkı sınırları içindeki Taşlıca köyünde 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Olayı gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Taşlıca köyünün muhtarı olduğu öğrenilen Çakaloğlu'nun, olay yerinde öldüğü belirlendi.
Çakaloğlu'nun cenazesi, itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden alınarak Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Artvin, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:56   Adana'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı
10:56   Gaziantep'te uyuşturucuyla mücadele
10:56   Polise mukavemet eden şahıs gözaltına alındı
10:55   Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
10:55   DHA DIŞ- Şehre inen ayı ve yavrularını polis kovaladı
10:54   Kartal'da hastane otoparkında silahlı kavga
10:54   Mühürlenen akaryakıt istasyonuna akaryakıt kaçakçılığı operasyonu