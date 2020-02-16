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Artvin'de kar güzelliği

Artvin'de kar güzelliğiKAR yağışının yoğun olarak görüldüğü illerden biri olan Artvin'in Yusufeli ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

16.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:33
'de kar güzelliği
KAR yağışının yoğun olarak görüldüğü illerden biri olan Artvin'in ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.
Artvin'in Yusufeli ilçesinden geçen Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan, 431 kilometre uzunluğundaki nehri Çoruh, şiddetli kar yağışı ve dondurucu soğukla birlikte muhteşem bir görüntüye büründü. Mescit Dağları'ndan doğan, Gürcistan Batum'dan Karadeniz'e dökülen ve ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan Çoruh Nehri'nin üzeri yer yer dondu.
BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİLER
Muhteşem doğa manzarasını fırsat bilen vatandaşlar ise Çoruh Nehri, kenarında bol bol fotoğraf çektirdi. İlçeye bağlı Demirdöven Köyü ve Yaylar Köyü'nde de benzer görüntüler vardı. Soğuk havadan dolayı dağlardan akan dereler dondu ve buz sarkıtları oluştu. Araçlarını durdurup buz sarkıtlarının fotoğrafını çeken vatandaşlar, karın ve manzaranın tadını çıkardı.
Artvin'de kar güzelliği

Güney Amerika, Yusufeli, Artvin, Güncel

Kaynak: DHA


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