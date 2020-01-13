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Artvin'de kar nedeniyle 83 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 83 köy yolu ulaşım sağlanamıyor.

13.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:23Artvin'de kar nedeniyle 83 köy yolu ulaşıma kapandı
merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 83 köy yolu ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar Artvin ve ilçelerinde toplam 83 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Yağan karın etkisi ile Artvin merkezde 6, 'ta 9, 'da 4, Murgul 3, Şavşat'ta 46, Yusufeli 15, olmak üzere toplam 83 köy yolu ulaşıma açılmayı beklerken, İl Özel İdaresi ekipleri kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Artvin'de bulunan Atabarı Kayak Merkezi yolunda sürücüler kar nedeniyle zor anlar yaşarken, karlı yolda ilerlemekte güçlük çeken bir kamyon yolda kaldı. Yolda kalan kamyon başka bir araç yardımıyla kurtarıldı. - ARTVİN

Ardanuç, Borçka, Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

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