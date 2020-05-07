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Artvin'de "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kutlandı

Artvin'de "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kutlandı.

Artvin'de
07.05.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:41
Artvin'de "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kutlandı.
Maske ve eldiven takan trafik polis ve jandarma ekipleri, sosyal mesafe kuralına dikkat ederek AVM kavşağında toplandı.
Ekipler, etkinlik kapsamında il merkezindeki belirli noktalarda seyir halindeki araçları durdurarak, sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt'un da katıldığı etkinlikte, ekipler, sürücüleri trafik kuralları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyardı.

Vali Doruk ile trafik ekipleri, kadın sürücü ve yolculara karanfil vererek, yaklaşan "Anneler Günü"nü de kutladı.
Vali Doruk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelindeki bütün trafik ekiplerinin pandemi döneminde büyük sorumluluk yerine getirdiğini söyledi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının da il genelinde hassasiyetle uygulandığını belirten Doruk, alınan tedbirlere uyan sürücüler ve vatandaşlara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Trafik Haftası, Jandarma, Artvin, Polis, Güncel, Haber

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