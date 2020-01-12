Haberler » Güncel » Artvin'de karlı dağlarla bulutlarla görsel şöleni - Haber

Artvin'de karlı dağlarla bulutlarla görsel şöleni

Artvin'de karlı dağların üzerini kaplayan bulutlar, görenleri kendisine hayran bıraktı.

12.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:33Artvin'de karlı dağlarla bulutlarla görsel şöleni
'de karlı dağların üzerini kaplayan bulutlar, görenleri kendisine hayran bıraktı.

Artvin'in etrafını saran dağlar ve üzerini beyaz örtüyle kaplayan kar ile bulutların dansı doyumsuz manzarayı ortaya çıkarttı. Oluşan görsel şölen Kafkasör Yaylası'nda bulunan bir otelin işletmecisi Erhan Gazihan tarafından fotoğraflandı. Kafkasör yaylasından vadiye doğru uzanan dağların üzerinde adeta görsel şölen yaşandığını belirten Gazihan, "Bu muazzam görüntüleri kaçırmamak için sabahın erken saatinde uyandım. Bir saatten fazladır izledim aynı zamanda fotoğrafladım. Dağların üzerinde süzülmüş olan karla birlikte gün boyu oluşan görsel şölen harikaydı. Bu anı kaçırmamak için bol bol fotoğraf çektim" dedi. - ARTVİN

Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:05  Doğu Karadeniz'de deprem riski arttı - Haber
10:05  Meslek lisesi öğrencilerinden biyonik el - Haber
10:05  Marmara Denizi'nde su samuru heyecanı - Haber
10:04  Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ilk yurt dışı ofisini KKTC'de açtı - Haber
09:59  Dil ve konuşma terapisi öğrencilerinden Fizyomer'e ziyaret - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
08:49  Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler - Haber
00:07  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Haber
22:46  Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Haber
22:26  Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Haber
12.01.2020 10:12:01