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Artvin'de kartpostallık görüntüler oluştu

Artvin'de hava sıcaklığının eksi 10'a düşmesiyle dev sarkıtların oluştuğu dik yamaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

05.02.2020 11:37 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:42Artvin'de kartpostallık görüntüler oluştu
'de hava sıcaklığının eksi 10'a düşmesiyle dev sarkıtların oluştuğu dik yamaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Artvin'de hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce dik kayalardan çıkan sular dondu, dev sarkıtlar oluştu. Kış ayının en güzel yaşandığı illerden birisi olan Artvin'deki manzara kartpostallık görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının eksi 10'a kadar düştüğü Yusufeli ilçesi İşhan köyünde dik yamaçlardan çıkan suların donması ile oluşan sarkıtları gören vatandaşlar, anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektiler. - ARTVİN

Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

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