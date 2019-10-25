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Artvin'de kayıp Alzheimer hastası için arama kurtarma çalışması başlatıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

25.10.2019 16:12Artvin'de kayıp Alzheimer hastası için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye Zeytincik Köyünde yaşayan alzheimer hastası Suna Pala (87) için jandarmaya kayıp ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilerek çalışma başlatıldı.
Arama kurtarma çalışmaları 3 AFAD arama kurtarma personeli, 4 UMKE personeli, 10 jandarma personeli ve 2 iz takip köpeğinin katılımıyla devam ediyor.

Öte yandan bölgede dronla havadan tarama yapıldığını öğrenildi.

Yusufeli, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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