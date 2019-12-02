Haberler » Güncel » Artvin'de kış lastiği denetimleri - Haber

Artvin'de kış lastiği denetimleri

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kış lastiği denetimi yaptı.

02.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:44Artvin'de kış lastiği denetimleri
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kış lastiği denetimi yaptı.

Ekipler, lastik diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığı, dijital kumpas cihazı aracılığıyla incelendi. Kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sebebiyle karayolu ulaşımında yaşanabilecek olumsuz yol koşulları dikkate alınarak vatandaşların güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla ticari araçlara yönelik il genelinde kış lastiği denetimleri yapılıyor. Denetimlerde lastik diş derinliği ölçülerek, trafik kuralları ve can güvenliği konusunda sürücüler bilgilendirildi.

Kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık 2019 tarihinde başlamış ve 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek. Kış lastiği kullanma zorunluluğuna uymayan ticari araçlara 625 TL cezai işlem uygulanacak olup, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - ARTVİN

Emniyet Müdürlüğü, Artvin, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:00 Kocasinan'da spor faaliyetleri - Haber
16:58 Diyarbakır annelerine Şanlıurfalı kadınlardan destek ziyareti - Haber
16:58 İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor - Haber
16:58 Nevşehir'de park halindeki minibüs yandı - Haber
16:54 Zabıtan okul kantinlerine hijjen denetimi - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, bilinci kapandığı iddia edilen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama! - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
13:10 Esrarengiz görüntünün çekildiği köyde büyük korku hakim
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
10:10 Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran çeteye operasyon düzenlendi
2.12.2019 17:03:58