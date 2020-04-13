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Artvin'de kış uykusundan uyanan ayılar arı kovanlarını parçaladı

- Artvin'de kış uykusundan uyanan ayılar arı kovanlarını parçaladı Artvin'in Borçka ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar bir vatandaşa ait bal kovanını parçalayarak maddi zarara yol açtı.

13.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:41
- Artvin 'de kış uykusundan uyanan ayılar arı kovanlarını parçaladı
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar bir vatandaşa ait bal kovanını parçalayarak maddi zarara yol açtı.
Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanmaya başlayan ayılar, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Artvin'in Borçka ilçesinin Düzenli köyünde pansiyon işletmecisi Kenan Kahya'ya ait bal evinde bulunan arı kovanlarına saldıran ayı, kovanı parçalayarak ballarını yedi. Gece gürültüye uyanan Kahya, gördüğü manzarayla şaşkına döndü. Kovanlarının telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Kahya, hem bölgedeki artan ayı sayılarına hem de ellerinin kollarının bağlı kalmasına isyan etti. Artvin’de kış uykusundan uyanan ayılar arı kovanlarını parçaladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Borçka, Artvin, Yerel
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