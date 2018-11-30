Artvin'de Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Artvin
'de 373. kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi.
İl Jandarma
Komutanlığı Kışlası'nda düzenlenen yemin töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Ellerini Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaya basan 18 asker yemin etti.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz, temel askerlik hizmetlerini başarıyla tamamlayan askerlerin 179 yıldır Türkiye
'ye hizmet eden jandarma teşkilatının birer mensubu olmak için yemin ettiğini söyledi.
Mehmetçiğin asırlardır Türk Silahlı Kuvvetlerinin olduğu kadar Türk milletinin de gurur kaynağı olduğunu kaydeden Yılmaz, askerlere hitaben, "İçtiğiniz bu ant, vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve aynı zamanda kahraman Türk ordusuna mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir." dedi.
Törende, yemin eden askerler adına Jandarma Er Emin Kocabaş
kısa bir konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Akça
tarafından atış, spor ve eğitim alanlarında birinci olan erlere hediyeleri verildi.
Törene Vali Yardımcısı İdris Akça
, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, Garnizon Komutanı Abdurrahman Albay Cengiz Çerçi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi
, davetliler ve asker aileleri katıldı.