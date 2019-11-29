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Artvin'de korkutan heyelan

Artvin'de korkutan heyelanArtvin'deki Sebzeciler Köyü'nde, yamaçtan kopan dev kayalar, baraj göletine düştü.

29.11.2019 19:07 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:10
'de korkutan heyelan
Artvin'deki Sebzeciler Köyü'nde, yamaçtan kopan dev kayalar, baraj göletine düştü. Köyde paniğe neden olan heyelan, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçesi Sebzeciler Köyü'nde meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar, Artvin baraj gölüne düştü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı heyelanda çevreye toz bulutu yayıldı. Korkuya neden olan heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri kayda alan Sebzeciler Köyü Muhtarı Yaşar Çoruh, Büyük bir heyelan oldu. İnşallah can kaybı yoktur. Allah korusun diyerek sosyal medyada paylaştı.
Artvin'de korkutan heyelan

Artvin, Güncel

Kaynak: DHA


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