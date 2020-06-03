Artvin'de maske takma zorunlu hale getirildi

Artvin'de maske takma zorunlu hale getirildiARTVİN'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu kurumu ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda; ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi.

03.06.2020 20:09 | Son Güncelleme: 03.06.2020 20:13
Artvin'de maske takma zorunlu hale getirildi
ARTVİN'de, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs ile mücadele kapsamında kamu kurumu ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda; ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi.
Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla yeni kararlar aldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda il genelindeki kamu kurum ve kuruluşları, özel iş yerleri ile kapalı alanlarda ağız ve burnu tam kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildi. İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile ofis, büro, dükkan, depo, iş yeri ve kapalı alanda faaliyet gösteren tüm işletmelerde çalışanların ve bu alanlarda bulunan müşteri/ vatandaşların zorunlu olarak maske kullanmasına ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerekmektedir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
ARTVİN, (DHA)
Artvin’de maske takma zorunlu hale getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şerif Yılmaz 2, Artvin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Sivas ve Kayseri’de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Haber
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Haber
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Haber
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti
İBB’den ’3 katı fiyatına cerrahi maske alımı’ iddialarına ilişkin açıklama Haber
İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama
Haberler››Güncel››Artvin'de maske takma zorunlu hale getirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:09: FLAŞ - Haber 20:09: Koca: "Tedbirlere uymak eğitim şartlarının normalleşmesi anlamına geliyor. - Haber 20:09: Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı - Haber 20:09: Batman'da bir mahalle karantinaya alındı - Haber 20:09: Sağlık Bakanı Koca: "Maske yüzde yüz olmasa da uyum gösterilen bir tedbirdir. - Haber 19:58: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor - Haber 19:53: İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama - Ekonomi 19:27: Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:58: Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu - Haberler