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Artvin'de maske üretimine başlandı

Artvin'de, 9 halk eğitim merkezi ile meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezinde, sağlık personeli için tek kullanımlık maske üretiliyor.

26.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:49
Artvin'de maske üretimine başlandı
Artvin 'de, 9 halk eğitim merkezi ile meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezinde, sağlık personeli için tek kullanımlık maske üretiliyor.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, sağlık personelinin maske ihtiyacının karşılanması amacıyla, Vali Yılmaz Doruk'un talimatıyla, Milli Eğitim ve Sağlık müdürlükleri koordinasyonunda çalışma başlatıldığı belirtildi.
Tek kullanımlık maskelerin, Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanan malzemelerle Merkez, Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli Halk Eğitim Merkezleri, Arhavi Orhan Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hopa Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezinde dikildiği ifade edilen açıklamada, maske üretimini, gönüllü görev alan 62 usta öğreticinin 21 atölyede ve evlerine taşıdıkları dikiş makineleriyle hiçbir karşılık beklemeden yapacağı kaydedildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Doruk, Milli Eğitim ve Sağlık müdürlükleri iş birliğinde tek kullanımlık maske üretilmeye başlandığını belirterek, maskelerin, tüm Artvin'in ihtiyacını karşılayacak sayıda olacağını aktardı.
İçinden geçilen bu zor günlerde, toplumun her kesimi gibi halk eğitim merkezleri ve meslek liselerinde görevli öğretmen ve usta öğreticilerin de hiçbir karşılık beklemeden maske dikimine başladığına vurgu yapan Doruk, şunları kaydetti:
"İnşallah ilimizdeki kamu kurumlarında alınan tedbirler ve Artvin'de yaşayan vatandaşlarımızın virüse karşı önlem kurallarına uymaları sayesinde bu tehditten kurtulacağız. Buradan Artvinli hemşehrilerime tekrar sesleniyorum, zorunlu olmadıkça evden çıkmayınız, yardıma ihtiyacınız olduğunda biz size ulaşırız. Kişisel mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyunuz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Artvin, Güncel

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