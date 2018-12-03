Artvin'de Mazot Hırsızlığı

Artvin
'de iş makinesinden mazot çaldıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Borçka
ilçesine bağlı Atanoğlu köyü mevkisindeki HES
inşaat alanında iş makinelerinden mazot çalındığı ihbarını alan Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.
Bölgede inceleme ve araştırma yapan ekipler, bir minibüs içerisinde 10 bidonda yaklaşık 200 litre mazot ve mazot çekmede kullanılan pompa ele geçirdi.
Olayla ilgili B.Ş (18), R.K (18), L.A (19) ve G.Y (16) gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
HES,Borçka,Artvin
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:28