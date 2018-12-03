Artvin'de Mazot Hırsızlığı

Artvin
'de iş makinesinden mazot çaldıkları iddia edilen 4 genç gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Borçka
ilçesine bağlı Atanoğlu köyü mevkiinde bulunan HES
inşaat alanında iş makinelerinden mazot çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Bölgede inceleme ve araştırma yapan jandarma ekipleri, bir minibüste 10 bidonda yaklaşık 200 litre mazot ve mazot çekmede kullanılan pompa ele geçirdi. Olayla ilgili B.Ş. (18), R.K. (18), L.A. (19) ve G.Y. (16) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ARTVİN
Borçka,Jandarma,Artvin
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:31