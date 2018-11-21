Artvin'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri

Artvin
'de ortaokul öğrencileri "Mevlid-i Nebi Haftası" kapsamında program gerçekleştirdi. Ahmet Hamdi Tanpınar
Kültür Merkezi'ndeki program, Artvin Proje İmam Hatip Lisesi Müdürü İbrahim Tabak'ın açılış konuşmasıyla başladı.
Programda, il merkezindeki ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler, oratoryo, tiyatro ve sema gösterisi etkinlikleri gerçekleştirdi.
Gazi Ortaokulu özel eğitim sınıfının hazırladığı "Peygamberimi Görmek İstiyorum" adlı koro çalışması izleyicilere duygulu anlar yaşattı.
Vali Yılmaz Doruk
'un, "Peygamberime Mektup" yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdiği program, Şehit Erol İnce İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sema gösterisiyle sona erdi.
Programa, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Ahmet Hamdi Tanpınar,Artvin
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:10