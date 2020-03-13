Artvin'de öğrenciler otobüs terminallerine akın etti
Üniversitelerin 16 Mart itibariyle Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil olacağının açıklanmasının ardından Artvin Çoruh Üniversitesinde okuyan öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için otogara akın etti.
13.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:27
Üniversitelerin 16 Mart itibariyle Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 hafta tatil olacağının açıklanmasının ardından Artvin Çoruh Üniversitesinde okuyan öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için otogara akın etti.
Artvin Çoruh Üniversitesinde öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Firmalar da biletler kısa sürede tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. - ARTVİN
Artvin Çoruh Üniversitesinde öğrencileri bilet alıp memleketlerine dönmek için otobüs yazıhaneleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Firmalar da biletler kısa sürede tükenirken, bazı öğrenciler memleketlerine gitmek için bilet bulamadı. - ARTVİN
Kaynak: İHA
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