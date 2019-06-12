Artvin'de Öğrenme Şenliği

Artvin
'de, hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmak amacıyla "Öğrenme Şenliği
" düzenlendi.
Artvin Valiliği koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gençlik Merkezi sergi salonunda düzenlenen programda, yıl boyunca halk eğitim merkezleri, okullar ile bazı kurum ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde düzenlenen kurslarda hazırlanan ürünler sergilendi.
Artvin Valiliğinden Gençlik Merkezine kadar yapılan kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlik, buradaki mehteran ve halk oyunları gösterisiyle devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, açılışta yaptığı konuşmada, kentte öğrenme şenliğinin ikincisini düzenlediklerini söyledi.
Öğrenmenin, örgün eğitimle sınırlanacak bir süreç olmadığını belirten Kahveci, şöyle devam etti:
"Öğrenme, beşikten mezara kadar devam eden bir süreçtir. Devletimiz birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yaptığı reformlarla çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerin her çağda ve kademede istifade edebileceği eğitim imkanları oluşturmuştur. Kaliteli bir eğitimin yanı sıra bireylerin istihdamını kolaylaştıracak mesleki kurslar da yaygınlaştırılmıştır."
Kahveci, öğrenme şenliklerinin hayat boyu öğrenmeye katılmayı hedefleyen, öğrenme fırsatları hakkında halkı bilgilendiren, eğlenerek öğrenmeyi teşvik eden, sanatsal ve kültürel gösteriler içeren programlı etkinlikler bütünü olduğunu kaydetti.
Öğrenme şenliği kapsamında açılan ve iki gün açık kalacak sergide, 33 kurum ve kuruluş çeşitli ürünlerini sergileyecek.
Kaynak: AA
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