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Artvin'de okul öncesi öğrencilerinden "Evde kal" çağrısı

Artvin'de, okul öncesi öğretmeni Büşra Keleş öncülüğünde organize olan öğrenci ve veliler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hazırladıkları videoyla "Evde kal" çağrısında bulundu.

23.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:04
Artvin'de okul öncesi öğrencilerinden
Artvin 'de, okul öncesi öğretmeni Büşra Keleş öncülüğünde organize olan öğrenci ve veliler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hazırladıkları videoyla "Evde kal" çağrısında bulundu.
Halk Eğitim Merkezi okul öncesi öğretmeni Keleş, koronavirüsle mücadelede toplumsal bilinci artırmak amacıyla öğrencilerinden "Evde kal" çağrısına destek olmalarını istedi.
Keleş, 12 öğrencisi ve aileleriyle irtibat kurarak çektikleri görüntüleri kendisine göndermelerini istedi.
Gönderilen videoları birleştiren Keleş, velilerinden izin alarak sosyal medya hesabından yayınladı.
Büşra Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'nin de büyük bir mücadele verdiğini söyledi.
Bu mücadeleye ufak bir katkı sunmak için böyle bir şey yaptıklarını belirten Keleş, "Toplumda var olan bilinci artırmak, küçükten büyüğe herkesi harekete geçirmek için böyle bir sosyal çalışma yapmak istedim. Duyarlılığından dolayı öğrenci ve velilere teşekkür ediyorum. Videomuz farklı sosyal medya hesaplarından yüzlerce kez paylaşıldı. İnşallah ülke olarak verdiğimiz mücadele en kısa sürede başarıya ulaşılır." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Artvin, Güncel

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