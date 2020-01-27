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Artvin'de orman köylüsü için 27 bin fidan üretilecek

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü bu yıl orman köylüsünü desteklemek amacıyla 27 bin gelir getirici tür fidan üretimi yapacak.

27.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:28Artvin'de orman köylüsü için 27 bin fidan üretilecek
Orman Bölge Müdürlüğü bu yıl orman köylüsünü desteklemek amacıyla 27 bin gelir getirici tür fidan üretimi yapacak.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman köylüsünü yerinde kalkındırıp refah seviyelerini artırarak göçü azaltmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.
Gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Orman İşletme Müdürlüğü Fidanlığında, mikro klimalı polikarbon serada üretim çalışmalarına başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2020 yılı programında olan 10 bin zeytin fidanı, 10 bin lavanta, 6 bin 500 yaban mersini, 500 porsuk ağacı fidanı olmak üzere toplamda 27 bin gelir getirici ve tıbbi aromatik tür fidan üretim çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları ile orman köylümüzün gelirinin artırılmasının yanında il ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Orman İşletme Müdürlüğü, Ardanuç, Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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