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Artvin'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

27.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 20:48Artvin'de otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hopa-Borçka arasındaki Cankurtaran tünelinde, Taner Yılmaz'ın kullandığı 08 AAAC 719 plakalı otomobil ile Feyzullah Altınkaya idaresindeki 08 K 5179 plakalı kamyon çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Nuray Şentürk yaralandı.
Yaralılardan Şentürk, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hopa Devlet Hastanesine götürülürken yolda öldü.
Aynı hastaneye kaldırılan diğer yaralılardan Altınkaya, ayakta tedavisinin ardından taburcu edildi.
Alev alan otomobilin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü kaza nedeniyle yol, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı.
Yol, temizleme çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.

Artvin, Güncel

Kaynak: AA

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