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Artvin'de piknikçilere 10 bin 220 TL para cezası kesildi

Artvin'in Hopa ilçesinde Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen yasaklara uymayan vatandaşlara, 10 bin 220 TL para cezası kesildi.

06.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:26
Artvin'de piknikçilere 10 bin 220 TL para cezası kesildi
Artvin 'in Hopa ilçesinde Korona virüsü (Kovid-19) ile mücadele kapsamında getirilen yasaklara uymayan vatandaşlara, 10 bin 220 TL para cezası kesildi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında idari işlemler sıkı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat kaymakamlık hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde kamu sağlığı ve kamu düzeni adına üzülerek yaptırım uygulamak zorunda kalıyoruz. Hopa/Sugören Mahallesi, yeni liman sahası içerisinde piknik yaptıkları tesbit edilen,10 kişiye 3920 TL idari yaptırım kararı ayrıca 20 yaşından küçük 2 kişiye 6300 TL toplamda 10220 TL idari yaptırım uygulanmıştır" dedi.

Canpolat yaptığı paylaşımda, "Bu zor süreçte sizlerden beklentimiz, alınan kararlara ciddiyetle uyulmasıdır. Bu süreçte başarılı olabilmek öncelikle birlik ve beraberlik duygusu içerisinde alınan kararları günlük hayatımızda büyük bir gayretle uygulamaktan geçmekte ayrıca bu hususun bizim vatandaşlık görevimiz olduğunu unutmamalıyız. Tabi yine bu mücadelede aykırı davranış ve tutum içinde olan vatandaşlarımız da olabilmektedir. İlçemizde kamu sağlığı ve kamu düzeni adına üzülerek yaptırım uygulamak zorunda kalıyoruz. Sürekli ve her ortamda yapılan ilan ve duyurulara rağmen ısrarla aynı davranışlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle bu gün itibariyle ; Hopa/Sugören Mahallesi, yeni liman sahası içerisinde piknik yaptıkları tesbit edilen,10 kişiye İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72. maddeler kapsamında, 3920 TL idari yaptırım kararı ayrıca 20 yaşından küçük 2 kişiye 6300 TL Toplamda 10220 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Sürecin vatandaşlarımız tarafından artık ciddiyetle takibini istirham ediyor, cezai işlem uygulayarak sizlerle diyalog kurmak istemiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Artvin, Hopa, 3. Sayfa
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