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Artvin'de polis ekipleri koronavirüsle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor

Artvin'de polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında broşür dağıtıldı.

22.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:49
Artvin'de polis ekipleri koronavirüsle ilgili vatandaşları bilgilendiriyor
Artvin 'de polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında broşür dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye 'de de görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 virüsüyle mücadele kapsamında halkı bilinçlendirme adına broşür dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, uygulama kapsamında Artvin il merkezi polis uygulama noktası, Sarp Kara Hudut Kapısı pasaport kontrol noktaları, Artvin-Rize il sınırı polis uygulama noktası ile vatandaşların sıklıkla kullandığı, benzin istasyonları, terminaller gibi yerlerde Kovid-19 salgını hakkında bilgilendirici afişler asıldığı, vatandaş ve sürücülere ise broşür verildiği kaydedildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Artvin, Polis, Güncel

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