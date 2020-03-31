Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Artvin'de sağlıkçılar için yüz koruyucu siperlik üretiliyor

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiliyor.

31.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:20
Artvin'de sağlıkçılar için yüz koruyucu siperlik üretiliyor
Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiliyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zor günlerde canını dişine takarak özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının yanında olup onları korumak için Gençlik Merkezi bünyesinde yüz koruyucu siperlik üretimine başladıklarını söyledi.
Salgına karşı ülke olarak topyekün verilen mücadelede, Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllülerin üretikleri yüz koruyucu siperlikleri İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine sunduklarını belirten Demirkıran, siperliklerin beğenildiğini aktardı.
Demirkıran, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını gidermek için 500'e yakın koruyucu siperlik üretmek istediklerini dile getirerek, bu doğrultuda Gençlik Merkezi personeli ve gönüllülerin 24 saat esasına dayalı çalıştığını ifade etti.
Artvin Gençlik Merkezi Müdürü Hayati Güneri ise Türkiye'de tüm kurum ve kuruluşların bir şekilde Kovid-19'la mücadele ettiğini kaydederek, kendilerinin de bu sürece katkı sunmak için 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için siperlik yaptıklarını söyledi.
Çok düşük maliyetlere ürettikleri koruyucu siperliklerin, tek kullanımlık olmadığına işaret eden Güneri, "Dezenfekte edilerek birkaç kez kullanabilecek özellikte. Bizim de çorbada tuzumuz olsun diye böyle bir çalışma yaptık." dedi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Artvin, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Artvin'de sağlıkçılar için yüz koruyucu siperlik üretiliyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Bu kentimizde ’Evde kal’ uyarılarını kimse dikkate almıyor Haberler
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Kovid-19’dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı
Avrupa’da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı Haberler
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:57: Sultanbeyli'de polis sokak köpeklerini besledi - Haber 15:57: İsmail Demir: Kampanyaya 10 milyon lira destek veriyoruz - Haber 15:55: Akçakoca Belediyesinin koronavirüs önlemleri sürüyor - Haber 15:55: Azerbaycan'da korona virüsten 5. ölüm - Haber 15:55: KBÜ Rektörü Polat, bir aylık maaşını bağışladı - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:54: Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu - Haberler 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber 14:42: Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Haber 14:34: Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor - Haber