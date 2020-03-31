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Artvin'de sağlıkçılar için yüz koruyucu siperlik üretiliyor

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiliyor.

31.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:08
Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yüz koruyucu siperlik üretiliyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zor günlerde canını dişine takarak özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının yanında olup onları korumak için Gençlik Merkezi bünyesinde yüz koruyucu siperlik üretimine başladıklarını söyledi.
Salgına karşı ülke olarak topyekün verilen mücadelede, Gençlik Merkezi çalışanları ve gönüllülerin üretikleri yüz koruyucu siperlikleri İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine sunduklarını belirten Demirkıran, siperliklerin beğenildiğini aktardı.
Demirkıran, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını gidermek için 500'e yakın koruyucu siperlik üretmek istediklerini dile getirerek, bu doğrultuda Gençlik Merkezi personeli ve gönüllülerin 24 saat esasına dayalı çalıştığını ifade etti.
Artvin Gençlik Merkezi Müdürü Hayati Güneri ise Türkiye'de tüm kurum ve kuruluşların bir şekilde Kovid-19'la mücadele ettiğini kaydederek, kendilerinin de bu sürece katkı sunmak için 3D yazıcılarla sağlık çalışanları için siperlik yaptıklarını söyledi.
Çok düşük maliyetlere ürettikleri koruyucu siperliklerin, tek kullanımlık olmadığına işaret eden Güneri, "Dezenfekte edilerek birkaç kez kullanabilecek özellikte. Bizim de çorbada tuzumuz olsun diye böyle bir çalışma yaptık." dedi.
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Artvin’de sağlıkçılar için yüz koruyucu siperlik üretiliyor

Kaynak: AA

Etiketler: İl Sağlık Müdürlüğü, Artvin, Güncel

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Artvin'de sağlıkçılar için yüz koruyucu siperlik üretiliyor
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