Artvin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Artvin
'de çıkan silahlı kavgada biri ağır iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Artvin Merkez
Camisi meydanında, E.Ş. ile Nihat ve kardeşi Telat Okumuş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, E.Ş. tabancayla Nihat Okumuş'u başından ve göğsünden, Telat Okumuş'u ise karnından vurarak yaraladı.
Yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nihat Okumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Zanlı E.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Artvin Merkez,Artvin
16 Aralık 2018 Pazar 14:32