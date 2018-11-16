Artvin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Artvin
'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 40 tarihi eser ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ihbarı değerlendiren İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince, Kayseri
'den Artvin'e seyir halindeki bir yolcu otobüsü Arhavi
ilçe sınırlarında durduruldu.
Jandarma ekiplerince yolculardan F.T'nin (38) üzeri ve çantalarında arama yapıldı.
Aramada, bin 442 sikke ile 598 obje olmak üzere 2 bin 40 tarihi eser ele geçirildi.
Olayla ilgili F.T. gözaltına alındı.